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В Петербурге могут установить мемориальную доску писателю Виктору Голявкину

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В Петербурге могут установить мемориальную доску писателю Виктору Голявкину

Санкт-Петербург, 29 августа. Депутат Михаил Романов предложил установить в Петербурге мемориальную доску в память о писателе Викторе Голявкине. 

В 2019 году известному детскому писателю исполнилось бы 90 лет. Большую часть жизни он прожил на Бухарестской улице в Купчино.

По словам Михаила Романова, Голявкин был выдающимся писателем, на его творчестве выросло не одно поколение. Он предложил согласовать с жителями Фрунзенского района установку мемориальной доски.

«Думаю, эта инициатива найдет понимание и поддержку и мы займемся установкой доски», — сказал депутат Госдумы, его комментарий приводит «Петербургский дневник».

Голявкин был не только писателем, он оформлял свои книги, много рисовал. Первый сборник рассказов «Тетрадки под дождем» вышел в 1959 году. Многие книги петербургского писателя переведены на иностранные языки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге разрабатывают эскиз памятника писателю Даниилу Гранину. Все архитектурные формы будут литыми.

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