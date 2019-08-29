Тело погибшей в Турции девочки доставят в Петербург 31 августа

Санкт-Петербург, 29 августа. Тело 12-летней петербурженки Алисы Адамовой, погибшей на отдыхе в Турции, доставят домой 31 августа. Об этом сообщил ее отец Андрис Лейкуцис на своей странице «ВКонтакте».

«Спасибо МИДу. Спасибо всем. Летим в субботу все вместе. Прямой рейс Анталия — Питер. Вылетаем в субботу в 23 часа», — написал мужчина.

Он также выразил благодарность врачу больницы, где спасали Алису, Октаю Бей.

Как сообщалось ранее, девочка умерла накануне в больнице в городе Денизли около четырех часов дня. Несчастный случай с Алисой произошел в отеле в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Ее отец попытался спасти ребенка. Насос остановили, но это не помогло и руку из трубы смогли вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Лейкуцису помогали семь очевидцев.

После того, как Алису достали из воды, ее оперативно госпитализировали и поместили в реанимацию. Однако ее состояние было крайне тяжелым. Врачи делали все возможное, чтобы спасти девочку, но их усилия оказались тщетны.