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Смольный назвал реальную стоимость московской квартиры Беглова

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Смольный назвал реальную стоимость московской квартиры Беглова

Санкт-Петербург, 29 августа. Московская квартира Александра Беглова была куплена на этапе строительства в 2005 году за 16,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Собственность врио губернатора Петербурга Александра Беглова стала предметом «расследования» Алексея Навального. Скандальный блогер утверждает, что квартира якобы была куплена за 150 млн рублей.

В пресс-службе Смольного опровергли эту информацию. Отмечается, что до 1999 года Александр Беглов занимался бизнесом и в 2005 году располагал необходимыми средствами на покупку жилья в столице.

Беглов не скрывал данных о московской квартире и официально задекларировал недвижимость.

Как отметила пресс-секретарь врио губернатора Инна Карпушина, появившаяся информация о дорогой квартире не соответствует действительности, в Интернете исказили факты.

Ее реальная стоимость на момент покупки составила 16,5 млн рублей. Фактически Алексей Навальный в очередной раз солгал своей стремительно сокращающейся аудитории.

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