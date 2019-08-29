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Беглов рассказал жителям Петроградского района о системе «Безопасный город»

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Беглов рассказал жителям Петроградского района о системе «Безопасный город»

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал жителям Петроградского района о системе безопасности во дворах.

В Петербурге развивают систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По данным на 27 августа, в городе функционирует более 28 тысяч устройств мониторинга.

В городскую систему наблюдения интегрированы более 4000 сторонних систем, в том числе находящиеся в аэропорту, метрополитене, «Экспофоруме» и на других общественных объектах.

Частью системы является комплекс «Умный двор», который принимает речевые сообщения и имеет функцию удаленного открытия двери. По словам Беглова, такая система есть в 6 357 парадных, из них 906 установлены в домах в Петроградском районе.

Он отметил, что благодаря видеомониторингу повысилась раскрываемость преступлений. Город становится по-настоящему комфортным и безопасным, пишут «Невские новости».

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что Беглов посетил дежурную часть УМВД РФ по Петроградскому району и передал полицейским планшеты с комплексом «Мобильный участковый».

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