Беглов проверил реализацию программы «Умный двор» в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проверил ход реализации программы «Умный двор» в Петроградском районе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов посетил дежурную часть УМВД РФ по Петроградскому району и вручил правоохранителям планшеты с комплексом «Мобильный участковый». Он ознакомил сотрудников полиции с работой системы видеонаблюдения, установленной в рамках проекта «Умный двор».

Благодаря планшету сотрудники правопорядка могут в режиме онлайн следить за порядком на участке. Видеосигнал передается автоматически в дежурную часть районного отдела полиции.

Данная инициатива реализуется в рамках концепции «Безопасный город». Планируется, что комплекс «Мобильный участковый» будет внедрен во всех районах Петербурга.

Врио губернатора лично убедился в эффективности системы в Петроградском районе. Он пообщался с сотрудниками дежурной части и понаблюдал за происходящим на мониторах.

Затем Беглов встретился с главой Петроградского района Иваном Громовым и пообщался с местными жителями. Он подчеркнул, что власти Петербурга стараются сделать город комфортным и безопасным.