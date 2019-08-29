Неуклюжий отец пролил кипяток на восьмилетнюю девочку в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 августа. Школьница попала в больницу с ожогом третьей степени из-за неуклюжего отца, пролившего на ребенка кипяток.

Инцидент произошел вечером 28 августа на улице Антонова-Овсеенко, ребенка госпитализировали в Детскую больницу №1. По предварительным данным, на девочку опрокинули кипяток их чайника.

Пострадавшая воспитывается в благополучной семье, пишут «Невские новости». Проводится проверка по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Пушкине правоохранительные органы задержали насильника десятилетней девочки.