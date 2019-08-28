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Инициированный Бегловым проект «Родной район» повысил активность горожан, считает эксперт

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Инициированный Бегловым проект «Родной район» повысил активность горожан, считает эксперт

Санкт-Петербург, 28 августа. Общественник Александр Гук считает, что конкурс «Родной район» повысил активность и вовлеченность петербуржцев в городские процессы.

28 августа врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги конкурса «Родной район». Призовой фонд в размере 175 миллионов рублей поделят Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы.

«Это очень хороший конкурс, и призовой фонд может привнести значимый вклад в развитие района. Я сам участвовал в аналогичном проекте «Твой бюджет», это действительно работает», — сказал Александр Гук, его цитируют «Невские новости».

По словам общественника, теперь горожане увидят не локальные, а глобальные изменения в своем районе. Активист отдельно выделил проект медицинского центра, в котором появится система ранней диагностики атипичных клеток. Эта инициатива принадлежит Центральному району.

Гук добавил, что медицина нуждается в таких проектах, важно развивать здравоохранение. Ранее глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин заявил, что благоустроенная набережная реки Охта станет новым центром притяжения горожан.

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