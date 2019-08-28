Полиция закрыла дело против травмировавшего ребенка священника из Гатчины

Санкт-Петербург, 28 августа. Мать пострадавшего во время крещения годовалого ребенка в Гатчине сообщила о прекращении уголовного дела в отношении игумена Фотия.

Крещение в Мариенбургской церкви, которое проводил игумен Фотий, обернулось скандалом. Священник так активно погружал ребенка в воду, что на его теле остались ссадины.

Мать ребенка Анастасия Алексеева хотела, чтобы игумена отстранили от работы. Она добавила, что следовали прекратили уголовное дело по инциденту.

«Уголовное дело нужно было лишь для того, чтобы его навсегда отстранили от службы», — заявила Анастасия, ее слова передает «Пятый канал».

По словам самого священника, обряд крещения является церковным таинством. Поэтому каждый из участников должен спокойно себя вести. Он добавил, что дети часто плачут во время погружения в купель с водой.

Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов рассказал, что на игумена Фотия уже поступали жалобы. Но после инцидента с годовалым мальчиком, архиереи просто в шоке.

Ранее сообщалось, что московскому священнику сломали челюсть на набережной в Крыму.