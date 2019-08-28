Петроградский район стал вторым в конкурсе «Родной район» с проектом благоустройства дороги

Санкт-Петербург, 28 августа. Петроградский район занял второе место в конкурсе «Родной район», представив проект благоустройства Южной дороги. Об этом сообщили на заседании правительства во главе с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

На реализацию этого проекта Петроградский район получит 50 млн рублей. Общий призовой фонд составит 175 млн рублей, в числе победителей Красногвардейский район с проектом благоустройства реки Охта и Центральный район с внедрением системы скрининга атипичных клеток.

Как сообщил Александр Беглов, в общей сложности петербуржцы прислали более 400 тысяч заявок на конкурс «Родной район». Все они будут учтены при формировании программ развития районов, пишут «Невские новости».

Ранее вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов напомнил, что проект «Родной район» является инициативой врио губернатора Александра Беглова, которая поможет преобразить город.