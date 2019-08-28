Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов рассказал о предложениях петербуржцев для конкурса «Родной район»

504
0 Оставить комментарий

Беглов рассказал о предложениях петербуржцев для конкурса «Родной район»

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что петербуржцы прислали более 400 тысяч предложений на конкурс «Родной район».

Петербуржцы оставляли анкеты в МФЦ и направляли заявки в электронном виде. По словам Беглова, больше всего предложений поступило от жителей Приморского, Выборгского и Калининского районов.

Более 215 тысяч предложений касались ремонта дорог, по поводу модернизации учреждений здравоохранения высказались 211 тысяч человек, тема благоустройства поднималась в 170 тысячах заявок, пишут «Невские новости».

Целью проекта было привлечение горожан к обсуждению программы развития районов. По итогам конкурса победителями стали Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы.

Ранее Беглов поблагодарил горожан и глав районных администраций за участие в «Родном районе». Он добавил, что все пожелания петербуржцев будут учтены.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров