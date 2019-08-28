Беглов рассказал о предложениях петербуржцев для конкурса «Родной район»

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что петербуржцы прислали более 400 тысяч предложений на конкурс «Родной район».

Петербуржцы оставляли анкеты в МФЦ и направляли заявки в электронном виде. По словам Беглова, больше всего предложений поступило от жителей Приморского, Выборгского и Калининского районов.

Более 215 тысяч предложений касались ремонта дорог, по поводу модернизации учреждений здравоохранения высказались 211 тысяч человек, тема благоустройства поднималась в 170 тысячах заявок, пишут «Невские новости».

Целью проекта было привлечение горожан к обсуждению программы развития районов. По итогам конкурса победителями стали Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы.

Ранее Беглов поблагодарил горожан и глав районных администраций за участие в «Родном районе». Он добавил, что все пожелания петербуржцев будут учтены.