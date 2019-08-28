Инициированный Бегловым конкурс «Родной район» преобразит Петербург, считает эксперт

Санкт-Петербург, 28 августа. Появление конкурса «Родной район» является большим событием для Петербурга, заявил политолог Дмитрий Бабич.

28 августа на заседании в Смольном врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал победителей конкурса о развитии районов. Призовой фонд в размере 175 миллионов рублей поделят Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы.

Главный приз получил проект благоустройства набережной реки Охта.

Бабич отметил, что уникальный конкурс проводился открыто с привлечением тысяч горожан. С 15 апреля петербуржцы прислали более 400 тысяч предложений о развитии районов.

«Я бы обратил внимание на слова Беглова о том, что развитие города должно опираться на мнение жителей», — сказал эксперт, его цитирует InfoReactor.

Такой открытый конкурс преобразит Петербург и поможет развитию районов, уверен Бабич. Ранее глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин объяснил, почему проект благоустройства Охты заинтересовал жюри.