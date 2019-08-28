Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Разумишкин объяснил победу Красногвардейского района в конкурсе «Родной район»

144
0 Оставить комментарий

Разумишкин объяснил победу Красногвардейского района в конкурсе «Родной район»

Санкт-Петербург, 28 августа. Проект по благоустройству реки Охта получил главный приз конкурса «Родной район», сообщил глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

28 августа в Смольном объявили победителей конкурса проектов о развитии районов. Призовой фонд поделят Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы.

По мнению Евгения Разумишкина, победа Красногвардейского района объясняется глобальностью предложенного проекта.

«Набережная и сама река Охта — это драйвер развития всего района», — отметил глава района, его цитируют «Невские новости».

Разумишкин считает, что новая набережная станет местом притяжения горожан и туристов. Поэтому так важно уделить внимание ее благоустройству.

Он добавил, что власти учтут все пожелания петербуржцев. На реке Охте могут создать условия для спортсменов, занимающихся греблей.

Ранее вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов высоко оценил конкурс «Родной район», организованный по инициативе Александра Беглов. Он отметил, что город в этом нуждался.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров