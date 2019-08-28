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Вице-спикер Заксобрания Петербурга поблагодарил Беглова за проект «Родной район»

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Вице-спикер Заксобрания Петербурга поблагодарил Беглова за проект «Родной район»

Санкт-Петербург, 28 августа. Проект «Родной район» заслуживает самой высокой оценки, заявил вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов.

28 августа на заседании в Смольном врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил победителей конкурса «Родной район». Призовой фонд в размере 175 млн рублей поделят Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы.

«Замечательно, что появился такой проект. Нужно сказать спасибо врио губернатора Александру Беглову, что он организовал рассмотрение проектов, прислушался к мнению жителей», — заявил вице-спикер, его цитирует «НьюИнформ».

Дроздов добавил, что сам проживает в Калининском районе. Для многих людей очень важно, чтобы районы развивались, становились комфортными и безопасными.

По мнению вице-спикера Заксобрания, петербуржцы высоко оценивают плановость развития своих районов. Заявки на конкурс принимались с апреля, поступило более 400 тысяч предложений.

По словам Александра Беглова, все анкеты петербуржцев обработаны представителями районных администраций. Предложения не останутся на бумаге, а будут включены в программу развития.

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