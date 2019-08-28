Беглов оценил проект Центрального района для конкурса «Родной район»

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном подвел итоги конкурса проектов «Родной район».

Победителями стали Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы. Суммарный призовой фонд составил 175 миллионов рублей.

По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, в рамках конкурса Центральный район предложил внедрить на базе одного из учреждений здравоохранения систему автоматизированного скрининга.

Она позволит выявить онкологические заболевания на раннем этапе. Такая диагностика всего за 10 лет уменьшит вдвое число больных раком. Беглов отметил значимость такого проекта и поручил выделить средства на его реализацию, пишут «Невские новости».

Согласно условиям конкурса, Центральный район получит 25 млн рублей. Средства заложат в городской бюджет при принятии поправок.

Ранее Беглов поблагодарил жителей Петербурга за участие в конкурсе «Родной район», он подчеркнул, что все предложения не останутся на бумаге, а будут учтены.