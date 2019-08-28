Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в конкурсе «Родной район»

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города, которые приняли участие в конкурсе «Родной район».

На заседании в Смольном подвели итоги конкурса, в котором первые три места заняли Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы. Призовой фонд составил 175 млн рублей.

«Огромное спасибо жителям всех районов, которые приняли активное участие. Я часто бывал в районах, встречался с жителями», — отметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Напомним, что проект проходил с 15 апреля, за это время петербуржцы прислали более 400 тысяч предложений. На основе анкет горожан была составлена программа развития каждого из 18 районов Петербурга.

Чаще всего петербуржцы предлагали направить средства на ремонт дорог, обновление оборудования медучреждений, благоустройство территорий.

Ранее сообщалось, что Беглов поручил членам правительства проконтролировать подготовку соцучреждений к зимнему периоду.