Беглов поручил чиновникам проверить подготовку соцобъектов к зиме

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства реализацию госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры, энергетики за 2018 год и первые шесть месяцев 2019 года.

Объем финансирования на реализацию программы составил 57,8 млрд рублей, сообщил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Он подчеркнул, что треть этой суммы являются бюджетными средствами.

Выполнение целевых показателей составило 100%. Александр Беглов напомнил чиновникам о подготовке к зимнему периоду.

«Надо интенсивно заниматься подготовкой районов к зиме. Особенно это касается социальных объектов», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он добавил, что нужно контролировать температуру отопительных систем — в образовательных и медицинских учреждениях не должно быть хололно.

Ранее сообщалось, что Беглов поручил вице-губернатору Анне Митяниной заняться вопросом паллиативной помощи. Каждый нуждающийся должен получить поддержку.