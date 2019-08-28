Беглов рассказал о финансировании проектов победителей конкурса «Родной район»

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги конкурса «Родной район», победители которого смогут реализовать собственный проект.

Первое место с призом в размере 100 млн рублей занял Красногвардейский район. На конкурс был представлен проект развития набережной Охты. На втором месте оказался Петроградский район с новыми общественными пространствами, он получит 50 млн рублей.

И на третьем месте Центральный район, где планируется внедрить в медучреждения автоматизированный скрининг атипичных клеток. Премия за третье место составила 25 млн рублей.

«Мы взяли курс на народное правительство, жители должны принимать участие в жизни города, в формировании бюджета», — сказал Беглов.

Он добавил, что планы правительства строятся с учетом мнения петербуржцев. У каждого района появилась четкая, проработанная программа развития. И все проекты не останутся на бумаге, а будут реализованы.

Напомним, что конкурс стартовал в середине апреля, в общей сложности поступило более 400 тысяч предложений от горожан. Анкеты участников проекта рассматривались специальной городской комиссией.