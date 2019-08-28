Беглов призвал к жестким мерам в отношении недобросовестных застройщиков

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал к жестким мерам в отношении застройщиков, которые пренебрегают строительством социальных объектов. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

В Петербурге должна активно развиваться социальная инфраструктура. Городу не хватает детских садов, поликлиник, школ. Именно поэтому к девелоперам, которые срывают сроки сдачи в эксплуатацию соцобъектов, нужно применять жесткие меры.

«Строительство поликлиник для нас — вопрос номер один. Первый шаг — это офисы врачей общей практики», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов напомнил, что в Петербурге в 2021 году должны построить центр лучевой терапии. Ранее сообщалось, что врио губернатора поручил Анне Митяниной разработать программу паллиативной помощи пациентам. Он обязал обсудить этот вопрос с комитетом по здравоохранению и представителями НКО.