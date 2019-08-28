Беглов поручил Митяниной проработать программу паллиативной помощи в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Анне Митяниной проработать программу паллиативной помощи.

Принятие программы по паллиативной помощи петербургским пациентам является важным шагом. Анна Митянина подчеркнула, что необходимо проработать много нюансов.

«Вот вы и займитесь», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он добавил, что данный вопрос нужно рассмотреть вместе с комитетом по здравоохранению и некоммерческими организациями.

«Нам нужно понять, сколько не хватает средств на развитие этого вида медпомощи. Важно, чтобы не осталось ни одного человека, который нуждается в помощи, но не получает ее», — отметила Митянина.

Вице-губернатор подчеркнула, что ранее не было системного подхода. Но сейчас этот вопрос вынесен на государственный уровень, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин, резюмировала Митянина.