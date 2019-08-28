Беглову доложили об экономическом развитии Петербурга

Санкт-Петербург, 28 августа. Глава комитета по экономической политике Петербурга Валерий Москаленко на заседании в Смольном представил доклад врио губернатора Александру Беглову по итогам первого полугодия 2019 года.

Оборот петербургских компаний увеличился на 4,8%. За первые шесть месяцев производители отгрузили продукцию на 1 561,3 миллиарда рублей, что на 103,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Введены в эксплуатацию 595,1 тысячи квадратных метров недвижимости. По словам Москаленко, внешнеторговый оборот Петербурга составил 20,2 миллиарда долларов США.

Эта динамика свидетельствует о том, что Петербург выходит на докризисные показатели. По словам руководителя профильного ведомства, в 2020-2022 годах уровень инфляции не превысит 4,6%.

По данным на конец июня, в городе открыты 44,5 тысячи вакансий, уровень безработицы низкий. Ранее Александр Беглов призвал власти способствовать повышению заработной платы в Петербурге. Он отметил, что в 2020 году средняя зарплата должна составить 71 тысячу рублей.