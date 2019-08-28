Беглов поручил поднять зарплаты в Петербурге до 71 тысячи рублей

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал продолжить активную работу над ростом заработной платы в Петербурге. Об этом он сказал на заседании с членами правительства в Смольном.

Александр Беглов неоднократно отмечал, что в мегаполисах жизнь дороже, чем в небольших городах. Он призвал поднять заработную плату до 100 тысяч рублей в ближайшие годы.

По итогам шести месяцев 2019 года номинальная заработная плата составляет 60 799 рублей. Беглов подчеркнул, что уже в 2020 году она должна составить 71,5 тысячи рублей.

«Надо наращивать количество высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Врио губернатора добавил, что в исключительных экономических зонах заработная плата превышает 100 тысяч рублей. К этому показателю нужно стремиться Петербургу.

Ранее сообщалось, что Беглов подвел итоги конкурса проектов «Родной район», на который поступило более 400 тысяч заявок. Он также напомнил, что необходимо внести поправки в городской бюджет, запланировав средства на реализацию проектов-победителей.