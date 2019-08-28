Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал победителей конкурса «Родной район» на заседании с членами правительства в Смольном.

Победителями конкурса проектов по развитию районов стали Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы. Главный приз — 100 млн рублей на реализацию проекта.

Александр Беглов поздравил жителей районов с победой. Напомним, что проект «Родной район» реализует правительство Петербурга, пишут «Невские новости».

С 15 апреля петербуржцы подали более 400 тысяч предложений по развитию районов, эти анкеты оценивались комиссией во главе с вице-губернатором Николаем Бондаренко.

Главы районных администраций представили флагманский проект на основе анализа социально-экономического и культурного развития района. Беглов добавил, что для реализации проектов-победителей необходимо внести поправки в городской бюджет.

Ранее сообщалось, что врио губернатора предложил расширить полномочия глав районных администраций Петербурга.