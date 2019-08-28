Беглов предложил расширить полномочия глав районных администраций Петербурга

Санкт-Петербург, 28 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании с членами правительства в Смольном подвел итоги программы «Родной район».

Проект «Родной район» направлен на разработку программ развития 18 районов Петербурга. Александр Беглов отметил, что затраты на реализацию проекта должны быть включены в городской бюджет.

«Мы всячески будем укреплять районное звено, расширять полномочия глав районов», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Напомним, что с 15 апреля жители Петербурга могли оставить свои пожелания по поводу развития районов в МФЦ. В общей сложности поступило более 400 тысяч предложений.

Все заявления рассматривались правительственной комиссией во главе с вице-губернатором Николаем Бондаренко. Три лучших проекта получат дополнительное финансирование.

Ранее сообщалось, что Беглов внес на рассмотрение депутатов Заксобрания Петербурга законопроект о сохранении парка Малиновка.