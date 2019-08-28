Полиция задержала устроившего стрельбу на детской площадке петербуржца

Санкт-Петербург, 28 августа. Мужчина устроил стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 26 августа на проспекте Ударников. Правоохранительные органы задержали 48-летнего стрелка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

При обыске в квартире подозреваемого нашли более 150 патронов различного калибра, обрез ружья. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия, отмечает «Комсомольская правда — Петербург».

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление, пишет «Петербургский дневник». Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе местный житель открыл стрельбу по отдыхающим у озера людям, один человек получил ранение.