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Актера сериалов «Мажор-2» и «Морские дьяволы» жестоко избили в Петербурге

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Актера сериалов «Мажор-2» и «Морские дьяволы» жестоко избили в Петербурге

Петербург, 28 августа. Актера «Ленфильма» Марка Коваля, известного по ролям в сериалах «Мажор-2» и «Морские дьяволы», неизвестные избили в Петербурге.

Как сообщает телеканал РЕН, инцидент произошел минувшей ночью на одной из остановок общественного транспорта, где на артиста напали неизвестные пока злоумышленники.

В больнице, куда был госпитализирован Коваль, мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и отек лица. Врачи оценивают состояние актера, как стабильное.

Как напоминает «Газета.ru», 29-летний Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры, в его послужном списке – участие в десяти телевизионных сериалах.

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Источник: РЕН
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