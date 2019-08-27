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Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга

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Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 27 августа. Велосипедист попал под колеса автомобиля Александра Друзя в центре Петербурга. Сообщается, что виновник аварии неизвестен.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке Владимирского и Невского проспектов в самом центре Петербурга. Как передает «Пятый канал», участниками аварии стали велосипедист и ведущий телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, который был за рулем своего автомобиля.

По предварительным данным, велосипедист не получил никаких серьезных травм. Сам 64-летний Александр Друзь заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал в результате ДТП.

Отметим, что виноватого в произошедшей аварии не выявили. Правоохранительные органы должны заняться выяснением обстоятельств случившегося. Также после всех проверок будет определено, получит ли виновник наказание.

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