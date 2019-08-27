Эксперт объяснил, как Беглов налаживает контакт между властью и педагогами

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выделил на социальные цели 73% будущего бюджета Петербурга, а также установил надбавки педагогам за классное руководство. Политолог Марат Баширов считает, что такие меры не только закладывают новый фундамент городской соцполитики, но и, в частности, помогают наладить контакт между правительством и местными учителями.

Александр Беглов активно решает проблемы в социальной сфере и выделяет на нее деньги. Как передает «Экономика сегодня», врио губернатора уже установил надбавки к зарплатам учителей и пообещал сократить бюрократическую нагрузку на школы, чтобы педагоги больше времени уделяли своим подопечным и повышению квалификации. Кроме того, в городе уже обновили 83 учебных заведения и работы намерены продолжить.

Политолог Марат Баширов утверждает, что власти учитывают запросы от горожан и налаживают взаимный контакт с людьми, которые занимаются образовательными процессами и работают с детьми. Он считает, что направление денег в социальную сферу является оправданным шагом, несмотря на существующий риск. Так, правительство показывает свою готовность прислушиваться к горожанам.