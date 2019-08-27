Эксперт считает, что повышение зарплат врачам решит проблему здравоохранения в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Политолог Дмитрий Солонников оценил работу правительства Петербурга по повышению заработных плат врачам. Он считает, что высокие выплаты смогут решить проблему здравоохранения в городе.

Врио губернатора Александр Беглов нашел средства для повышения зарплат врачей и медсестер Петербурга. Как передает Inforeactor, общая сумма, выделенная на эти цели, составляет 490 миллионов рублей. Такую инициативу высоко оценил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он считает, что достойное вознаграждение врачам за их труд может решить проблему здравоохранения лучше, чем компьютеризация больниц.

Если заработные платы врачей будут увеличены, то, по словам Солонникова, возрастет и количество людей в этой профессии. Это позволит качественнее и быстрее оказывать медицинские услуги, что поможет улучшить городскую систему здравоохранения в целом.

Добавим, что в 2019 году количество абитуриентов в медицинских вузах увеличилось на 16%. Всего в медучреждениях города работают 98 165 человек, однако укомплектованность больниц персоналом составляет лишь 85%.