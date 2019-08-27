Беглов назвал главный принцип работы службы социальных участковых Петербурга

Санкт-Петербург, 27 августа. Кандидат на пост губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о принципах работы городской службы социальных участковых.

Во время предвыборных дебатов Беглов сравнил службу социальных участковых с «МЧС, которое помогает оказавшимся в трудной жизненной ситуации гражданам». Главной задачей участковых является помощь петербуржцам в получении льгот, лечения, а также других существующих мер поддержки. Главный принцип работы специалистов новой службы — индивидуальный подход к каждому человеку и его проблемам, заметил он.

Работа службы стартовала 1 июня текущего года. В настоящее время в Петербурге открыты 13 офисов, в которых трудятся 80 специалистов в области психологии, социального права и медицинской реабилитации. Помощь специалистов оказалась востребована в городе: за 2,5 месяца к ним обратились около 36 тысяч человек.

Около 21,5 тысячи человек была оказана срочная помощь. 9 тысяч человек воспользовались индивидуальными социальными программами. Примерно 2 тысячи человек находятся на данный момент на постоянном сопровождении.

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова отметила, что эта служба информирует горожан о возможностях и льготах, о которых они даже могли не подозревать.

«Мы эту инициативу давно одобрили, ее с нами разбирали еще на уровне подготовки, — приводит ее слова Nation News. — Понятно, что это необходимо, потому что люди не знают о своих льготах и возможностях. Некоторые даже нам звонят, чтобы узнать о своих льготах, а некоторые живут, так и не зная о них».

В дебатах во вторник участвовали четыре кандидата в губернаторы Петербурга — представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов, Владимир Бортко от КПРФ, выдвигающаяся от «Справедливой России» Надежда Тихонова и самовыдвиженец Беглов.

Амосов в своем выступлении затронул вопрос детсадовских сертификатов, а также тему помощи больных рассеянным склерозом. Бортко считает одной из наиболее существенных проблем доходы россиян. Он отметил, что часть граждан получают суммы до 20 тысяч рублей. Тихонова призвала усилить внимание руководства города к льготным категориям населения, в частности пересмотреть статус многодетной семьи и многодетной матери.