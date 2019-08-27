Беглов рассказал о работе над соцпроектами в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги объезда Московского района и рассказал о задачах социальных проектов, которые выполняет правительство.

Беглов объехал Московский район Петербурга и рассказал, что начатая с начала года программа реализуется по графику. Как передают «Невские новости», уже с 1 сентября в районе откроется школа, четыре детских сада и офис врачей общей практики.

Также продолжается благоустройство общественных пространств. Беглов поделился, что собирается решить вопрос с арендатором насчет новой концепции парка Авиаторов, и добавил, что на данный момент рабочие расчистили свалки, которые перекрывали дорогу к детским садам на проспекте Космонавтов и Витебском проспекте.

Беглов перечислил некоторые из того множества задач, которые стоят перед правительством до 2025 года. Так, в Петербурге планируется открытие порядка 169 дошкольных и 96 школьных учреждений. В эти же сроки должны закончить строительство 54 больниц. Правительство намерено заложить в бюджет 2020 года порядка 15% средств на развитие города.

Добавим, что на реализацию задач по социальным проектам необходимо 309 миллиардов рублей. Их, по словам Беглова, еще предстоит заработать.