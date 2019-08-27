Беглов похвалил районные администрации Петербурга за работу с жителями

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов оценил работу, проделанную администрациями районов. Также он похвалил местные власти за взаимодействие с горожанами.

Во время объезда Московского района врио губернатора рассказал, что главы районов вошли в ритм и начали разрабатывать новые проекты. По информации «Невских новостей», Беглов оценил хорошую работу администраций с местными жителями и добавил, что правительство Петербурга – «народное», как и бюджет.

Врио губернатора не только пообщался с жителями Московского района, но и заметил, что местные власти стараются поддерживать порядок и чистоту. Администрации, по словам Беглова, готовы улучшать свои районы, чтобы получить премию в размере 100 миллионов рублей за качественные и интересные проекты.

Также он отметил, что заброшенные уголки хотя и есть в районах, но они постепенно благоустраиваются.