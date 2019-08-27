Беглов оценил коворкинг в петербургском доме молодежи

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал в дом молодежи «Пулковец» и осмотрел отремонтированное пространство, ставшее коворкингом.

После обновления дом молодежи «Пулковец» превратился в удобный офис для юных петербуржцев, которым нравятся коворкинги. Как передают «Невские новости», Беглов осмотрел проделанные в здании ремонтные работы и оценил их качество. Теперь в обновленном доме молодежи можно проводить различные форумы и конференции, ставить спектакли и практиковаться в разных сферах деятельности.

Известно, что было принято решение обновить здание после многочисленных просьб местных жителей. Правительство поручило организовать в доме молодежи мультимедийные и выставочные зоны, многофункциональный конференц-зал с новейшим оборудованием, а также зоны настольных игр и общения.

Добавим, что в здании будут проводить занятия по хип-хопу, брейк-дэнсу, сценическим движениям, журналистике, йоге, вокалу и другим направлениям.