Ректор ЛГУ оценил грядущие перемены в сфере образования Петербурга

С 1 сентября петербургские учителя будут получать ежемесячную надбавку за классное руководство. А в рамках нацпроекта «Образование» город вложит в материально-техническое обеспечение школ и колледжей 11 миллиардов рублей. Ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев оценил грядущие перемены в сфере образования Петербурга.

В ходе предвыборных дебатов, посвященных теме социальной поддержки горожан, Александр Беглов сообщил, что 73% городского бюджета расходуется на социальные цели, и существенное внимание уделяется петербургскому образованию.

С нового учебного года петербургские учителя, взявшие на себя дополнительную ответственность в виде классного руководства, начнут получать ежемесячные доплаты в размере пяти тысяч рублей. До сих пор классное руководство оплачивалось из так называемого надтарифного фонда и чисто символически — от 500 до 1000 рублей, поскольку ставок классных руководителей нет в штатном расписании школ.

Кроме того, педагогам сократят бюрократическую нагрузку, чтобы они смогли больше времени уделять детям и повышению своей квалификации. А для школьных психологов город введет дополнительные ставки.

Что же касается нацпроекта «Образование», то на его реализацию Петербург потратит 11 млрд рублей до 2022 года. На эти средства школы и колледжи будут оснащены новым оборудованием, усовершенствуется среда обучения для детей с особыми образовательными потребностями, Интернет-соединение в образовательных учреждениях ускорится до 100 мегабит в секунду.

Как отметил Беглов, некоторые положения нацпроекта в Петербурге уже реализованы. Так, например, охват детей дополнительным образованием в городе уже выше плановых показателей в 13-18% по плану до 2024 года, а в колледжах и училищах открыто 35 новых мастерских, которые помогают учащимся постигать профессии на практике.

Оценивая озвученные изменения и перспективы, ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина Станислав Еремеев заметил, что во всем выступлении Беглова на дебатах четко прослеживалась социальная ориентированность бюджета города, а тот факт, что к сфере образования у городского руководства особое отношение, не может не радовать.

«Как председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Санкт-Петербурга, могу отметить, что любые действия городских властей, направленные на укрепление сферы образования, встречаются позитивно. Потому что на сегодняшний день наш город — это крупный образовательный и научный центр. И для нас очень важно, чтобы он развивался, чтобы подрастающее поколение поддерживалось, чтобы знания выпускников учебных заведений были на должном высоком уровне», — сказал Станислав Еремеев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ректор ЛГУ отметил, что существующая сегодня в Петербурге проблема нехватки мест в детсадах и школах связана с ростом рождаемости.

«Нам необходимо увеличивать места в дошкольных и школьных учреждениях. Этот вопрос тоже находится на контроле городских властей. И здесь очень важно, чтобы они имели связь с федеральным центром, когда есть много болевых точек и насущных проблем в регионе. Чтобы была координация действий, поддержка, в том числе и в вопросах реализации нацпроектов. Сегодня у Петербурга эта поддержка и координация есть, нынешнее руководство города ими заручилось», — отметил Еремеев.

Он считает необходимым вовлекать представителей петербургского научного сообщества, студентов и школьников в решение насущных городских проблем.

«Решения должны приниматься с опорой на экспертное сообщество. Петербург уже идет по этому пути. Крупные решения разрабатываются с опорой на научный кластер. Это придает динамику развитию экономики, и не только наукоемкой», — подчеркнул Станислав Еремеев.

Напомним, в предвыборных дебатах 27 августа участвовали все четыре кандидата в губернаторы Петербурга: действующий градоначальник Александр Беглов, кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, представитель «Гражданской платформы», депутат петербургского парламента Михаил Амосов и его коллега по Заксобранию, кандидатка от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Несмотря на то, что почти две трети бюджета Петербурга идут на социальные нужды, Бортко предложил «отнять у спорта и культуры кусочек и отдать его тем, кто нуждается». Амосов заявил о необходимости увеличения штата медсестер и среднего медперсонала, а также освобождения врачей от бюрократической нагрузки в целях повышения доступности медицины. Также парламентарий увидел решение проблемы очередей в детсады в выдаче сертификатов, которые могли бы использоваться и в частных учреждениях.

Тихонова в свою очередь предложила пересмотреть статус многодетных семей и ввести дополнительные меры их поддержки, а также повысить доступность медицины и образования и создать условия для повсеместного приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.