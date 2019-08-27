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Беглов приехал на открытие детского сада в Петербурге

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Беглов приехал на открытие детского сада в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил открытие нового детского сада в Московском районе. Он поблагодарил строителей, которые вовремя закончили работы в учреждении.

Александр Беглов выступил с речью на торжественной церемонии открытия нового детского сада в Московском районе Петербурга. Как передают «Невские новости», на мероприятие пришли родители и их дети, которые оценили проделанную работу и познакомились с руководством учреждения и воспитателями.

Беглов заявил, что в детском саду бассейн полностью готов и ребята смогут увидеть его уже 2 сентября. Также он рассказал, что в заведении есть комфортный и безопасный спортивный зал, и поблагодарил рабочих за своевременную работу.

Врио губернатора лично осмотрел все помещения в здании и удостоверился в качестве проведенных работ. Для детей оборудовали игровые и спальные комнаты, музыкальный зал, учебные классы, а также методический и медицинский кабинеты. Рабочие установили интерактивное оборудование, удобную мебель и адаптировали здание для маломобильных петербуржцев.

Отметим, что дети начнут свои занятия в учреждении уже 28 августа.

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