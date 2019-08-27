Беглов поручил благоустроить заброшенный парк Авиаторов в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пришел в заброшенный парк Авиаторов по многочисленным просьбам жителей. Он поручил заняться его благоустройством в ближайшее время.

Территория парка Авиаторов уже несколько лет остается неухоженной и запущенной, поэтому среди местных жителей она считается заброшенной. Как передают «Невские новости», Беглов проинспектировал участок в рамках объезда Московского района и поручил решить проблему с благоустройством в ближайшее время.

Местные жители попросили, чтобы в парке появилась зона отдыха для молодежи и других горожан, а также продемонстрировали Беглову свою концепцию развития парка. Врио губернатора забрал проект и пообещал, что уже в следующем году все пожелания петербуржцев будут исполнены. Также он собирается пообщаться с арендатором территории, чтобы совместно разработать концепцию.

Отметим, что парк занимает площадь в 35,2 гектаров и расположен рядом с Новоизмайловским проспектом. Жители пожаловались на его запустение и скопившийся мусор, которые не украшают город. В скором времени все старое оборудование и отходы будут вывезены, а территорию благоустроят.