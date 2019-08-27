Беглов поблагодарил учителей петербургских школ в «Губернаторском эфире»

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил преподавателей местных школ за их труд во время радиопередачи «Губернаторский эфир». Также он рассказал о надбавках, которые будут получать учителя с 1 сентября.

Врио губернатора Александр Беглов заявил во время «Губернаторского эфира», что задача правительства – поддерживать преподавателей и создавать им комфортные условия для работы. Как передают «Невские новости», он также выразил благодарность всем учителям за их колоссальный труд и сказал, что на их плечи возложено будущее города.

Кроме того, Беглов рассказал о том, что педагоги Петербурга, которые занимаются классным руководством, будут получать набавку к заработной плате в размере пяти тысяч рублей. Такое решение вступит в силу уже с 1 сентября 2019 года.

Отметим, что более 510 тысяч школьников окажутся в учебных заведениях Петербурга в этом году. А в детские сады должны отправиться свыше 280 тысяч ребят. Беглов пообещал, что в этом году снизится бюрократическая нагрузка на школы, что позволит учителям больше времени уделять ученикам. Также он рассказал, что в новом учебном году появятся дополнительные ставки для школьных психологов.