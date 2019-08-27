Беглов вручил ключи от новых пожарных машин спасателям в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Современные машины теперь появятся в 13 пожарных частях Петербурга. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, все 15 новых автомобилей произведены в нашей стране.

Ключи от новых автомобилей начальникам пожарных частей вручил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Вся техника была приобретена на средства городского бюджета в рамках реализации государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в городе».

«В этом году вводим парк героев пожарных. Наша задача установить хороший памятник пожарным, отдавшим свои жизни, спасая людей. Поздравляю с новой пожарной техникой и началом учебного года», – сказал Беглов на мероприятии.

Известно, что новые пожарные автоцистерны позволят частично решить вопрос о плановой замене пожарной техники. Сейчас в ведении правительства находится 21 пожарно-спасательная часть, где работают 2700 человек. В следующем году планируется закупить еще 10 пожарных автоцистерн. Это полностью устранит проблему по замене устаревшей пожарной техники на ближайшие 7–10 лет.

Отметим, что в этом году для подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб была закуплена техника и снаряжение на сумму 262 миллиона рублей. Всего в боевом расчете противопожарной службы Петербурга находится 25 пожарных автоцистерн.