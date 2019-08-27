Собянин рассказал о завершении основных работ на Филевской линии

Москва, 27 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работы по реконструкции Филевской линии столичного метро. Он заявил, что полностью ремонт должен быть закончен уже к концу 2019 года.

Собянин проинспектировал проделанные работы по реконструкции одной из старейших линий Москвы – Филевской. Как передает «Вечерняя Москва», порядка 120 тысяч пассажиров используют этот участок в рабочее время. Ремонтные работы на линии проводят впервые за 60 лет ее существования. Особое внимание было уделено наземному участку от «Студенческой» до «Кунцевской», который был в худшем состоянии.

Правительство Москвы решило реконструировать линию, несмотря на предложение просто закрыть ее. Все работы проводились без полной остановки движения на данном участке. Там оставили технологические окна в выходные, а по будням она работала в штатном режиме. Ремонт станции длится в таких условия уже три года. Рабочие поменяли платформы, обновили вестибюли, окна, рельсы и укрепили фундаменты.

Известно, что навесы над станциями увеличились на 10%. Это обеспечит полную защиту пассажиров от плохих погодных условий. Для завершения реконструкции необходимы еще два технологических окна в выходные, которые будут доступны уже в конце этой неделе.