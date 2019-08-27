Беглов проинспектировал офисы врачей в ЖК «Московский» в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал с инспекцией в новый центр медицинского обслуживания. Сообщается, что учреждение должно открыться только через пять дней.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов осмотрел офисы врачей общей практики в жилом комплексе «Московский» в Петербурге. Как передают «Невские новости», он пообщался со специалистами и проинспектировал качество сделанных ремонтных работ в медицинском учреждении, которое откроется 1 сентября.

Известно, что центр сможет принимать до 80 человек в день. Услугами учреждения смогут воспользоваться около 5,5 тысяч жителей ЖК «Московский». Всего в центре работает четыре врача, два регистратора, девять медсестер и два работника клининга.

Власти выкупили помещение за счет средств из городского бюджета. В этом году на такие проекты было выделено порядка 10,6 миллиардов рублей федеральных денег. До конца 2019 года планируется появление 11 офисов для врачей общей практики.