Роскомнадзор заблокирует сайт в Петербурге с санкционкой из Финляндии

Санкт-Петербург, 27 августа. Интернет-ресурс, с помощью которого происходила торговля товарами из Финляндии, больше не будет работать в Петербурге. Сообщается, что Роскомнадзор принял решение заблокировать сайт с финской санкционкой.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры выявили сайт, с помощью которого продавалась санкционная продукция из Финляндии. Как передает «Петербургский дневник», запрещенные товары, среди которых были мясные и кисломолочные продукты, больше не будут доступны петербуржцам.

Добавим, что ввоз этих финских продуктов в Россию был запрещен указом главы государства Владимира Путина. Прокуратура направила дело о факте продажи санкционки в суд и написало исковое заявление, чтобы вся информация на данном сайте была запрещена к распространению не только в Петербурге, но и по всей стране.

Отметим, что суд уже отправил удовлетворительное решение в управление Роскомнадзора по Ленинградской области. Интернет-ресурс в ближайшее время будет заблокирован.