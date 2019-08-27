Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Роскомнадзор заблокирует сайт в Петербурге с санкционкой из Финляндии

33
0 Оставить комментарий

Роскомнадзор заблокирует сайт в Петербурге с санкционкой из Финляндии

Санкт-Петербург, 27 августа. Интернет-ресурс, с помощью которого происходила торговля товарами из Финляндии, больше не будет работать в Петербурге. Сообщается, что Роскомнадзор принял решение заблокировать сайт с финской санкционкой.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры выявили сайт, с помощью которого продавалась санкционная продукция из Финляндии. Как передает «Петербургский дневник», запрещенные товары, среди которых были мясные и кисломолочные продукты, больше не будут доступны петербуржцам.

Добавим, что ввоз этих финских продуктов в Россию был запрещен указом главы государства Владимира Путина. Прокуратура направила дело о факте продажи санкционки в суд и написало исковое заявление, чтобы вся информация на данном сайте была запрещена к распространению не только в Петербурге, но и по всей стране.

Отметим, что суд уже отправил удовлетворительное решение в управление Роскомнадзора по Ленинградской области. Интернет-ресурс в ближайшее время будет заблокирован.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров