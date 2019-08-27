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Беглов посетил открытие «бережливой поликлиники» в Петербурге

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Беглов посетил открытие «бережливой поликлиники» в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил детскую больницу №43 в Петербурге. Сообщается, что медицинское учреждение открылось после перехода в формат «бережливой поликлиники».

Как передают «Невские новости», такой формат учреждения позволяет оптимизировать работу поликлиники и повысить доступность медицинской помощи. Беглов посмотрел в новой «бережливой поликлинике» отделение раннего вмешательства и оценил его готовность к приему маленьких пациентов. В частности, там уже получают необходимую помощь дети с особыми потребностями со всего Фрунзенского района.

Благодаря переходу больницы в «бережливый» режим сокращаются очереди, упрощается запись на прием к специалистам и получение необходимых справок и рецептов. Также сокращается общее время пребывания пациента в медицинском учреждении из-за быстроты обслуживания.

Теперь людей, которые обращаются в поликлинику, распределяют по потокам согласно их потребностям: неотложная помощь, плановый прием, профилактическая прививка, получение справки. Также на прием теперь возможно запись через Интернет, специальный терминал или кол-центр.

 

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