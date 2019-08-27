Проезд в центре Петербурга ограничат из-за Дрезденского бала

Санкт-Петербург, 27 августа. Транспортное движение будет ограничено в центре Петербурга в связи с проведением Дрезденского бала. Сообщается, что дорогу от набережной канала Грибоедова закроют в период с полуночи 29 августа по 1 сентября.

Автомобили и общественный транспорт не смогут проехать от набережной канала Грибоедова до Итальянской улицы. Как передают «Невские новости», из-за проведения на этом участке Дрезденского бала движение ограничат в период с полуночи 29 августа по 23.59 по местному времени 1 сентября.

Остановка автотранспорта на Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы, а также на самой площади будет запрещена с полуночи 31 августа и до 3.00 по местному времени 1 сентября.

Добавим, что Дрезденский оперный бал состоится 31 августа в Петербурге и примет танцоров на двух исторических городских площадках, среди которых Махийловский театр и академическая филармония. Ожидаются награждение специальных гостей за их выдающиеся заслуги в сфере культуры, выступления известных артистов и, конечно, танцевальные празднества.