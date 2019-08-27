Беглов призвал своих оппонентов на выборах вместе решать проблемы Петербурга



Санкт-Петербург, 27 августа. Кандидаты на пост губернатора Петербурга провели уже пятые дебаты, темой которых стало благоустройство города и решение насущных социальных проблем.

Прямую трансляцию дебатов провели телеканалы «Россия 1», «Россия 24», а также «Радио России». Участниками стали Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Владимир Бортко (КПРФ) и самовыдвиженец Александр Беглов.

В ходе дискуссии действующий врио главы города предложил своим конкурентам на выборах объединиться и вместе решать проблемы, стоящие перед Петербургом. По его словам, прежде всего это необходимо сделать в социальной сфере, поскольку «это сфера, которой нужно заниматься ежедневно». Кроме того, он признался, что не понимает, как любая политическая партия может решать вопросы с иностранным инвестором.

«С кем они будут разговаривать, с коммунистами, социалистами или с кем-то еще? Наверное, они будут говорить с кем-то, кто реально решает вопросы. Объединяйтесь, помогайте»,— обратился он к своим оппонентам.

Напомним, вопрос о благоустройстве города и, в частности, транспортный вопрос, кандидаты уже обсуждали на третьих дебатах. Тихонова тогда выступила с предложением основать комитет по освоению подземного пространства. По ее мнению, что для разгрузки города от машин, нужно уходить под землю: развивать метро и строить перехватывающие парковки. Амосов выступил за налаживание диалога населения и органов самоуправления, и решение проблем через референдумы. Беглов оперировал фактами и сообщил, сколько в этом году было отремонтировано дорог, сколько открыто парков, ликвидировано свалок и т.д. Бортко много рассказал о своем личном опыте.