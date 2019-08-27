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Социальные расходы станут основной частью бюджета Петербурга

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Социальные расходы станут основной частью бюджета Петербурга

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о планах направить 73% городского бюджета на социальные цели. Сообщается, что 20% от этой суммы станут прямыми выплатами петербуржцам.

Врио губернатора Александр Беглов поделился, что правительство Петербурга намерено порядка 73% городского бюджета распределить на социальные цели. Как передают «Невские новости», горожанам будут напрямую выплачены 157 миллиардов рублей, что составляет 20% от общей суммы, которая пойдет на общественные нужды.

Добавим, что объем петербургского бюджета на будущий год может достигнуть 665 миллиардов рублей, а расходы составят – 711,5 миллиардов. С учетом этих сумм дефицит городских средств будет равен 46,5 миллиардам.

Отметим, что на последующих заседаниях Законодательного собрания будет подготовлен проект закона о будущем бюджете.

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