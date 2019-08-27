Парк с детскими и спортивными площадками появится вместо мясокомбината в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 августа. Новый парк может появиться на территории бывшего мясокомбината «Самсон» в Петербурге. Сообщается, что сейчас на этом месте образовалась свалка, которую планируют убрать.

Глава Московского района Владимир Ушаков рассказал, что на месте бывшего мясокомбината «Самсон» можно организовать зеленую зону со спортивными и детскими площадками и большой парк развлечений. Как передает «Петербургский дневник», после ликвидации свалки, которая появилась на участке вместе с заброшенным строительством жилых домов, территорию можно будет эффективно использовать.

Также глава района отметил, что для создания парка необходимы средства частных инвесторов. Несколько предложений уже обсуждаются в правительстве города.

Добавим, что скульптуры в виде быков, охраняемые комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, должны остаться на этой территории. Ликвидировать свалку с территории мясокомбината поручил врио губернатор Александр Беглов еще в июле этого года. Сейчас занимаются проектированием для избавления от скопившегося на участке мусора. Затраты на ликвидацию будут включены в городской бюджет 2020 года.