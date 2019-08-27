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Смольный запустил портал «Открытый бюджет» для петербуржцев

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Смольный запустил портал «Открытый бюджет» для петербуржцев

Санкт-Петербург, 27 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил Смольному запустить ресурс «Открытый бюджет». Теперь каждый петербуржец сможет узнать всю информацию о распределении средств на этом портале.

Правительство Петербурга организовало электронный ресурс «Открытый бюджет» по поручению врио губернатора Александра Беглова. Как передают «Невские новости», целью портала является рассказать местным жителям о городском бюджете максимально понятно и просто. Там представлены все параметры выделенных на Петербург средств и государственные программы, которые должны быть выполнены за указанный период.

Каждый петербуржец сможет получить всю необходимую информацию о расходовании средств и планах городского развития. Также с помощью ресурса можно лично контролировать исполнение тех социальных обязательств, которые были взяты правительством.

Добавим, что на ресурсе «Открытый бюджет» есть четыре направления расходов, среди которых содержание госучреждений, развитие городского пространства, социальные программы и траты на городские нужды.

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