Бизнесмен утонул вместе со своим внедорожником в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 августа. Бизнесмен утонул на своем внедорожнике в озере Михайловское, расположенном в Ленинградской области. Сообщается, что автомобиль на дне водоема обнаружил местный житель.

Внедорожник с находящимся в салоне бизнесменом затонул на дне озера Михайловское, между Каменногорском и Мельниково в Ленинградской области. Как передают «Невские новости», местный житель увидеть автомобиль на дне водоема и обратился в местное ГУ МВД.

Выборгские спасатели приехали на место происшествия и вытащили из озера внедорожник с трупом. Позже 59-летний умерший мужчина был опознан как местный бизнесмен. Автомобиль, в котором он погиб, принадлежал мужчине и был марки Nissan Terrano.

Добавим, что правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и выясняют обстоятельства трагедии.