Корпус «За чистые выборы» подготовил 175 наблюдателей в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Ситуационный центр корпуса «За чистые выборы» провел круглый стол с представителями Общественной палаты Петербурга и ассоциации «Гражданский контроль». За прошедший месяц корпус подготовил 175 наблюдателей на выборы, которые пройдут 8 сентября.

Общественник и правозащитник Александр Брод отметил, что главная задача ситуационного корпуса «За чистые выборы» заключается в том, чтобы донести мнение общественности до избирательной комиссии.

Брод подчеркнул, что центр проводит еженедельные опросы экспертов, которые публикуются в социальных сетях.

«Мы проводили сравнительный анализ предвыборных кампаний, и, должны отметить, что сегодня кампания наиболее конкурентна», — отметил Брод.

Председатель регионального отделения корпуса «За чистые выборы» по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Кухто обратил внимание на то, что текущая избирательная кампания отличается качественной технической поддержкой. Уже сейчас работает «горячая линия». Специалисты готовы ответить на вопросы горожан о проводимой избирательной кампании и проконсультировать по поводу избирательных участков.

Кроме того, для наблюдения за выборами разработаны мобильное приложение и сайт. С их помощью можно будет следить за работой избирательных участков, сообщила руководитель исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Корпус «За честные выборы» готовит специалистов для наблюдения на избирательных участках. Наблюдателям читают лекции по основам этики и основным юридическим аспектам, а также профессорский состав СПбГУ проводит лекции по юриспруденции, конфликтологии, связям со СМИ, политологии и социологии.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября, кандидатами на пост градоначальника являются выдвиженец от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, самовыдвиженец Александр Беглов, выдвиженец от КПРФ Владимир Бортко и выдвиженец от «Справедливой России» Надежда Тихонова.