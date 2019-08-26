Эксперты назвали избирательную кампанию в Петербурге примером зрелости общества и власти

Санкт-Петербург, 26 августа. Избирательная кампания перед выборами губернатора и депутатов местного самоуправления в Петербурге проходит в спокойном и законном режиме, диалог между властью и населением может послужить примером для других регионов России. К такому выводу пришли эксперты в день «нулевых чтений» бюджета города.

Политолог, политтехнолог Александр Ершов отметил, что в Петербурге низкая протестная активность, все муниципальные конфликты решаются в рамках диалога власти с горожанами.

«У нас в городе было принято стратегически грамотное направление, и эти проблемы были решены в пользу и населения, и оппозиции. И все, оппозиция «задушена» в дружеских объятиях, а люди убедились, что власть их не только слышит, но и реагирует», — цитирует Ершова «Невские новости».

Политолог и журналист Юрий Светов обратил внимание на спокойный характер избирательной кампании. Городские власти доказали, что способны слышать и решать проблемы профессионально.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина считает, что Петербург может стать примером не только для других регионов России, но и других стран. Ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев также подчеркнул, что в Петербурге происходит процесс взросления избирателей, горожан и власти.

«За две недели до выборов мы должны зафиксировать, что в Петербурге мы находимся в ситуации зрелого общества. И есть реальное стремление власти, в лице команды врио губернатора, предложить решение целого ряда проблем», — заявил Еремеев.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября, кандидатами на пост градоначальника являются выдвиженец от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, самовыдвиженец Александр Беглов, выдвиженец от КПРФ Владимир Бортко и выдвиженец от «Справедливой России» Надежда Тихонова.