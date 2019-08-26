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Съезд КАД перекроют на пересечении с ЗСД в Петербурге

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Съезд КАД перекроют на пересечении с ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 августа. Проезд от «Скандинавии» до КАД на Западном скоростном диаметре будет перекрыт в ночь с 29 на 30 августа. Это связано со строительством развязки ЗСД с Новым шоссе в Петербурге.

Движение будет ограничено на участке Западного скоростного диаметра от федеральной трассы «Скандинавия» до Кольцевой автомобильной дороги. Как передает «Петербургский дневник», с 01.00 до 05.00 по местному времени 30 августа рабочие будут заниматься строительством развязки ЗСД с Новым шоссе. Там планируется установка специальных металлических опор над дорожным полотном.

Известно, что съехать со «Скандинавии» можно будет только на Зеленогорское шоссе, однако с него на Западный скоростной диаметр попасть будет невозможно. На время работ на дорогах появятся ограждения и дорожные знаки для предупреждения водителей.

Отметим, что проезд будет также закрыт с КАД на ЗСД со стороны Выборгского и Левашорского шоссе. Однако будет открыт участок со стороны Богатырского шоссе.

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